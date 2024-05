Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le 9.00 in via Giordano Bruno, a Senigallia, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto una delle quali si è ribaltata su un fianco. Il conducente è stato curato sul posto dal personale del 118. La squadra VVF ha effettuato la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.