‘Ciriachino d’oro’ ai vigili del fuoco di Ancona

ANSA – Valutate attentamente le tante segnalazioni inviate, la giunta municipale di Ancona ha deciso le civiche benemerenze 2024, informalmente conosciute come “ciriachini”,he verranno consegnate come di consueto il 4 maggio, Festa del Patrono, San Ciriaco.

La cerimonia cittadina più attesa dell’anno si svolgerà in una nuova location, Piazza del Plebiscito, alle ore 19:00, alla presenza delle massime autorità religiose, civili e militari.

La scelta della benemerenza principale con medaglia d’oro è caduta sul comando provinciale vigili del fuoco di Ancona per l’attività svolta in conseguenza al sisma del 9 novembre 2022.

Il Comando Provinciale di Ancona, ricorda il Comune, ha effettuato oltre 2.500 verifiche statiche, principalmente concentrate nel Comune di Ancona) 90%).

Attività svolte impegnando 11 squadre di tecnici verificatori provenienti anche da altri Comandi (anche extraregionali), nonché richiamando in servizio giornalmente circa il 50% del personale operativo effettivo, principalmente della sede centrale di Ancona. Sono state effettuate mediamente 200 verifiche statiche giornaliere nel periodo di massima attività, e numerosi interventi di rimozione parti pericolanti dagli edifici.