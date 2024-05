Centro Operativo Nazionale, visita di una delegazione della Protezione Civile svizzera

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha ospitato oggi una delegazione svizzera formata dal direttore dell’Ufficio Federale della Protezione della Popolazione (UFPP) Ms. Michaela Scharer, dai suoi alti funzionari e dal Min. Plenipotenziario Vice Capo Missione dell’Ambasciata svizzera in Italia Michele Coduri.

La delegazione è stata accolta dal Capo Dipartimento, prefetto Renato Franceschelli, in un incontro informale nel suo ufficio, in cui ha fatto dono ai suoi ospiti della raccolta fotografica realizzata in occasione dei 70 anni della componente aerea VVF.

Successivamente l’incontro è proseguito nella sala crisi del Centro Operativo Nazionale alla presenza del Capo del Corpo, ing. Carlo Dall’Oppio, del Direttore centrale per l’Emergenza, ing. Marco Ghimenti , del Direttore centrale per la Formazione, ing. Domenico De Bartolomeo, del suo vicario ing. Mauro Caciolai e del responsabile del Centro Operativo Nazionale ing. Lorenzo Elia.

Al Direttore dell’UFPP e ai suoi funzionari è stata illustrata l’organizzazione e l’articolazione centrale e territoriale del Corpo Nazionale, è stato descritto il funzionamento operativo del CON e il meccanismo del dispositivo delle Colonne Mobili Regionali come risposta alle emergenze e i software usati per il monitoraggio e la gestione degli interventi in tempo reale su tutto il territorio nazionale. Sono state inoltre mostrate le sedi di formazione del Corpo (Scuole Centrali Antincendi, Istituto Superiore Antincendi, Scuola di formazione di base) ed è stata presentata la struttura della competente Direzione Centrale e dei Poli didattici territoriali.

I componenti della delegazione svizzera hanno seguito con partecipazione mostrando grande attenzione e apprezzamento per il lavoro svolto dai Vigili del fuoco in particolare esplicitando interesse nell’esplorare possibili collaborazioni in materia di formazione operativa del personale.

Uno scambio di doni tra la delegazione ospite e il Capo del Corpo Dall’Oppio ha formalmente chiuso l’incontro.