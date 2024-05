Intervento per esplosione in una abitazione posta al piano terra

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria sono state impegnate dalle ore 21.20 circa in via Verdirame, nel comune di Reggio Calabria per una deflagrazione dovuta a fuga gas da bombola di GPL in una abitazione posta al piano terra di uno stabile di 4 piani fuori terra.

Ferito in modo lieve un extracomunitario che usciva autonomamente dall’abitazione e trasportato presso GOM per accertamenti.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla estinzione di focolai all’interno della abitazione ed alla messa in sicurezza del sito. A seguito dell’esplosione porte e finestre sono state divelte con proiezione di oggetti verso l’esterno.

In via precauzionale è stato evacuato l’intero stabile in attesa di ulteriori verifiche tecnico strumentali. Le famiglie hanno trovato ospitalità presso parenti.