Spread the love

(LaPresse) I vigili del fuoco dello stato del Rio Grande do Sul, in Brasile hanno soccorso un cavallo che era rimasto bloccato su un tetto a Canoas, nella città metropolitana di Porto Alegre. Nella regione sono in atto allagamenti per le forte piogge che hanno già causato oltre 100 morti e migliaia di sfollati.

VIDEO –