VIDEO – Tragedia nella notte: muore nell’incendio dell’abitazione

L’hanno trovata in camera da letto, ormai in condizioni critiche. Non c’è stato poi nulla da fare per Beata Boruszkowska, 63 anni, nata in Polonia ma residente a Lucca da molti anni, la cui abitazione di via di Vaccoli è stata invasa dai fumi di un incendio che ha coinvolto alcune stanze della casa e le cui esalazioni l’avrebbero uccisa.

E’ questa l’ipotesi avanzata al momento dagli investigatori della polizia accorsi nel cuore della notte in via di Vaccoli, dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Erano circa le 3,20 della notte di oggi (10 maggio) quando alcuni vicini svegliati dal forte odore di fumo hanno dato l’allarme.

https://www.toscanaindiretta.it/cronaca/2024/05/10/tragedia-nella-notte-muore-nellincendio-dellabitazione/206422/

