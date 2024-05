Salone del libro di Torino, il Prefetto visita lo stand dei Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Allo stand dei Vigili del fuoco, nella giornata dell’11 maggio sono state numerosissime le presenze. Particolarmente apprezzati i visori e i dispositivi di protezione individuale utilizzati dai vigili del fuoco, a disposizione dei visitatori per i giorni della fiera. Nella mattinata il prefetto di Torino, Donato Cafagna, accompagnato dal Direttore regionale VVF, Alessandro Paola, ha visitato lo spazio espositivo, apprezzando i volumi e le iniziative messe in campo.

Anche la mascotte del salone dello studente è arrivata allo stand e ha indossato la divisa. Il salone dello studente nasce per informare sui corsi laurea delle università , delle accademie e dei corsi post diploma. I Vigili del fuoco hanno quindi spiegato ai loro microfoni quali siano le figure presenti nel Corpo Nazionale e i titoli di studio necessari per poter partecipare ai concorsi.