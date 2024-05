Spread the love

VICENZA. L’allerta è scattata in piena notte, attorno alle 3 dell’11 maggio, quando per cause da accertare un giovane è scivolato nel Brenta, rischiando di annegare. Fortunatamente, il ragazzo è riuscito ad aggrapparsi ad alcuni rami.

L’incidente è avvenuto in località Londa a Valstagna. Dopo la chiamata ai soccorsi, tempestivo l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, che hanno salvato il giovane, rimasto aggrappato alla vegetazione

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2024/scivola-in-piena-notte-nel-brenta-e-rimane-attaccato-a-un-ramo-un-giovane-salvato-dai-vigili-del-fuoco