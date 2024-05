Silanus: a fuoco un fienile, sul posto i vigili del fuoco

Spread the love

La squadra 7A del distaccamento dei vigili del fuoco di Macomer è stata impegnata per l’incendio di un fienile, nelle campagne di Silanus.

L’incendio ha coinvolto 600 balle di fieno più 80 ulteriori rotoballe.

A supporto nelle operazioni di spegnimento sono state inviate due autobotti da Macomer e dalla sede Centrale di Nuoro.

Il rapido intervento degli operatori ha evitato che l’incendio potesse causare danni alle persone e agli animali presenti nell’azienda.

Le operazioni sono ancora in corso e si prevedono lunghe per il grande quantitativo di materiale combustibile interessato.

