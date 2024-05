VIDEO – Incendio alle Rubinetterie Condor: Vigili del Fuoco ancora al lavoro

Spread the love

VERCELLI – Un vasto incendio ha interessato, nelle prime ore del pomeriggio di oggi, sabato 11 maggio, un impianto esterno del complesso industriale Rubinetteria Condor, in frazione Roccapietra, a Varallo Sesia. Le fiamme hanno interessato alcuni macchinari e una porzione di tetto. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenute diverse squadre di Vigili del Fuoco (Vercelli, Varallo Sesia, Novara e Romagnano Sesia), oltre a carabinieri e a personale Arpa. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. L’azienda è nota anche a Vercelli. Presidente e amministratore delegato delle Rubinetterie Condor è Paolo Pinciroli, attuale presidente della Pro Vercelli.

