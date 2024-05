Spread the love

Una persona è morta in un incidente avvenuto in un fienile a Lasa, in val Venosta, in provincia di Bolzano. La vittima è rimasta schiacciata sotto un macchinario agricolo durante alcuni lavori. L’allarme è scattato poco prima delle 12: i vigili del fuoco hanno liberato la vittima già senza vita, e quando i soccorsi sono giunti sul posto in elicottero non c’era più nulla da fare.

TGCOM24