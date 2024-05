Crollo al Centro commerciale Campania di Marcianise, cede la controsoffittatura: panico tra i presenti ma nessun ferito

Spread the love

Uno scricchiolio, poi un altro ancora. Rumori che hanno indotto le squadre di sicurezza e gli uomini dell’antincendio del Centro commerciale Campania ad allontanare le persone che in quel momento affollavano l’angolo tradizionalmente più gremito, la zona della Piazza Italia, dove i locali del food, il palco per l’esibizione degli artisti delle rassegne e il maxi schermo tengono le persone fino a tardi. Ed è stata solo la prontezza degli uomini intervenuti e la loro capacità di mettere in sicurezza i luoghi in pochi istanti prima del crollo ad evitare il peggio sabato sera nella galleria commerciale più grande del Mezzogiorno, situata all’uscita di Caserta Sud dell’A1: alla fine la conta dei danni si limita alle strutture cadute al suolo e alla sepoltura sotto i detriti di alcune suppellettili come sedie e tavolini ma non si contano feriti.