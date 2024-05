Esplosione silos di bitume a Salerno: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Spread the love

ALERNO – Questa mattina, attorno alle 8, si sono verificati momenti di tensione in uno stabilimento: un’esplosione all’interno di un’azienda nella zona industriale di Via Mecio Gracco, verificatasi durante dei lavori di sostituzione.

Nello specifico, l’incidente è avvenuto in un silos utilizzato per la lavorazione del bitume durante i lavori di riparazione di un tubo in alluminio, che sembra abbia causato una fuoriuscita di gas. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Salerno, sotto la guida del Maggiore Antonio Corvino, e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Salerno, che hanno raffreddato il silos e monitorato la temperatura con una termocamera.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l’area è stata posta sotto sequestro per le indagini.

https://www.ilmeridianonews.it/2024/05/paura-in-campania-esplode-silos-contenente-bitume-lintervento-dei-vigili-del-fuoco/