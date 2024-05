Incendio in Via Michele Cipolla, Muore Uomo Disabile di 57 Anni, Madre di 87 Anni Salva Grazie ai Vigili del Fuoco

Spread the love

Il rogo è divampato nella notte all’interno dell’abitazione in via Michele Cipolla in cui l’uomo viveva in compagnia dell’anziana madre, soccorsa dai vigili del fuoco e portata in salvo. Sull’episodio indagano i carabinieri.

ll’arrivo dei vigili del fuoco la sua casa era stata già avvolta dalle fiamme che alla fine non gli hanno lasciato scampo. Un disabile di 57 anni è morto la scorsa notte a causa di un incendio divampato all’interno dell’abitazione di via Michele Cipolla (nella zona di via Archirafi e non lontano dalla stazione centrale) in cui la vittima viveva con l’anziana madre, soccorsa dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari del 118. Oltre alle squadre del Comando provinciale sono intervenuti i carabinieri che adesso indagano sull’episodio.

https://www.palermotoday.it/cronaca/incendio-morto-via-michele-cipolla.html