Sassari, nuovo sistema robotizzato “TRYPPER RESCUE”

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Il Comando dei Vigili del fuoco ha organizzato delle sessioni teorico-pratiche per la formazione del personale operativo per l’utilizzo del nuovo sistema robotizzato

“TRYPPER RESCUE”.

Questa macchina cingolata a controllo remoto è particolarmente utile per l’estinzione di incendi di vasta entitĂ , nonchĂ© per il trasporto di attrezzature in luoghi difficilmente raggiungibili. Ora il Comando potrĂ avvalersi di quaranta Vigili del fuoco formati dalla ditta produttrice del robot, che potrĂ essere da subito impegnato negli scenari di soccorso piĂą complessi, come per esempio gli incendi presso fabbricati industriali.