Spruzzano lo spray al peperoncino in classe a Milano: intossicati 8 studenti, uno trasportato in ospedale

Diversi studenti di una scuola di Milano sono rimasti intossicati nella mattinata di lunedì. Qualcuno avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino all’interno di una classe dell’istituto, la scuola secondaria di primo grado Matteo Ricci, poco dopo le 10.

Sul posto, in via Lovere 4, a QT8, sono subito intervenuti cinque equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza con ambulanze e automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Stando alla centrale operativa del 118, almeno otto ragazzi tra i 12 e 13 anni, sono assistiti sul posto. Presentano i classici sintomi da intossicazione per aver respirato lo spray urticante. Uno di loro è stato portato in ospedale ma non è in gravi condizioni.

