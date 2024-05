Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina e sede centrale sono intervenute alle ore 12.25 circa in via dei Navigatori (alle spalle della stazione dei Carabinieri) nel quartiere marinaro per una deflagrazione a seguito di una fuga gas all’interno di un cucinotto con struttura in alluminio e vetrate allestito in un giardino privato.

La fiammata prodotta dall’innesco del gas ha investito le due persone presenti al momento nel cucinotto. Le stesse, che hanno riportato ustioni, sono state affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Accertamenti in corso circa l’origine della fuga gas. Sul posto carabinieri della locale stazione che in prima battuta sono intervenuti in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco