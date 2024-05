Incendio sviluppatosi nella camera da letto di un appartamento – rinvenuto il corpo senza vita di un’anziana donna e del suo cagnolino

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – Poco dopo le 12 la squadra del distaccamento rivierasco è intervenuta in via della Pace per l’incendio sviluppatosi nella camera da letto di un appartamento all’ultimo piano dell’edificio. Una volta messa sotto controllo la situazione all’Interno si rinveniva il corpo senza vita di un’anziana donna. Spente le fiamme e asportate all’esterno le masserizie bruciate, si procedeva con la verifica della staticità della struttura al termine della quale veniva decretata la inaccessibilità all’appartamento. Sul posto ha operato anche una squadra giunta da Ascoli.

Dal Comando di Ascoli Piceno.