VIGILI DEL FUOCO 🔥

I Vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti alle 12.15 circa per l’incendio di un capannone a Trodica di Morrovalle. Sul posto le squadre di Macerata e Civitanova Marche, con quattro autobotti e un’autoscala, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Un operaio è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Â