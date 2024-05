VIDEO – Aereo prende fuoco durante uscita passeggeri: panico a bordo, attivati gli scivoli

Spread the love

Un Airbus A321neo della Delta Air Lines in arrivo da Cancun, in Messico, ha preso fuoco poco dopo l’atterraggio all’aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma. L’incidente, ripreso in video e pubblicato online, ha mostrato un piccolo incendio scoppiato sotto la cabina di pilotaggio mentre i passeggeri scendevano dall’aereo.

L’incendio è scoppiato dopo che un cavo elettrico è stato collegato all’aereo Airbus, provocando l’accensione di scintille vicino al muso dell’aereo. I piloti avevano sentito odore di fumo e avevano avviato l’evacuazione di emergenza. Sono stati attivati ​​gli scivoli di evacuazione e i passeggeri hanno iniziato a uscire dall’aereo.

