Intervento per una perdita di carburante da un’utocisterna in transito nei pressi dell’aeroporto di Catania

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania con la squadra del Distaccamento Sud ed il Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi in via Fontanarossa nei pressi dell’aeroporto “V. Bellini” di Catania per una perdita di carburante da un’autocisterna contenente carburante avio, Jet A-1.

Il carburante fuoriuscita da una valvola di sovra-pressione dell’autocisterna da 25 tonnellate.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autocisterna evitando un ulteriore sviluppo dello scenario incidentale.

La pubblica via, cautelativamente, è stata chiusa al transito e sul posto sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia di Stato ed operatori della manutenzione strade.