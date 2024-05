Mattarella blocca il decreto sull’agricoltura. Palazzo Chigi pronto a correggere il testo

Spread the love

Il dl Agricoltura rischia di restare al palo. Il Quirinale avrebbe espresso perplessità su alcuni punti del testo passato lunedì scorso all’unanimità nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri. Non tanto per le norme sull’antibracconaggio o la gestione del fotovoltaico nei campi agricoli. Le riserve sarebbero rivolte al carattere d’urgenza dell’accorpamento, previsto dal decreto, della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura (Sin) nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).

Dubbi verrebbero espressi pure sull’annunciato spostamento del corpo dei carabinieri ambientali dal ministero dell’Ambiente a quello dell’Agricoltura. «Il compito del Quirinale non è di mera ratifica – è il primo commento del ministro – ma quello di offrire con le sue osservazioni un concreto supporto». Lollobrigida sottolinea la criticità dei temi affrontati dal decreto e quindi la loro urgenza ma è sicuro che insieme con il Colle si riuscirà a trovare «il percorso più idoneo per garantire gli obiettivi che il decreto si è proposto». L’idea è quindi di superare l’impasse con una mediazione della quale si farebbe garante la stessa inquilina di Palazzo Chigi, visto che sono già in corso «interlocuzioni con il Quirinale».

IL GIORNALE