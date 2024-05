Torino, l’innovazione tecnologica al servizio del territorio: accordo tra Politecnico di Torino e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il Politecnico di Torino e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno siglato, alla presenza del Magnifico Rettore Stefano Corgnati e del Direttore Regionale VVF del Piemonte Ing. Alessandro Paola l’accordo di collaborazione per la progettazione di attività di formazione, studio e ricerca rivolte alla comunità. Obiettivo comune, rafforzare il legame con il territorio diffondendo conoscenze ed esperienze legate ai rischi ed ai soccorsi che ogni giorno impegnano i Vigili del Fuoco nel territorio piemontese e non solo. Grazie all’accordo siglato oggi si svilupperanno iniziative legate a specifici ambiti di rischi con ricadute ad elevato contenuto tecnologico.

L’accordo, della durata di tre anni, impegna le due istituzioni a cooperare in programmi di ricerca con impatto sui cittadini e sul territorio ed in progetti a supporto della formazione accademico-professionale di studenti e laureandi del Politecnico di Torino. Nel primo caso l’obiettivo condiviso è di individuare modelli e strategie per consolidare il rapporto con la comunità locale in materia di prevenzione e di soccorso, nel secondo l’intento comune è di fornire agli allievi dell’Ateneo una migliore conoscenza del mercato del lavoro con le opportunità rappresentate dalla progettazione e dalla gestione della sicurezza e dei rischi.

Nell’ambito dell’accordo verranno sperimentati nuovi metodi per comunicare efficacemente con la Comunità al fine di sensibilizzare i cittadini sui rischi dell’ambiente e sulle possibilità di prevenzione adoperando anche strumenti e nozioni ad elevato contenuto tecnologico.

La collaborazione coinvolgerà anche le attività di Ricerca e Soccorso in ambiente acquatico e in generale le attività per le situazioni di pericolo legate all’elemento dell’acqua con il coinvolgimento del Nuclei Sommozzatori. La sinergia coinvolgerà anche l’impiego dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con il supporto per le attività di volo regolate dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

Il Politecnico contribuirà al perfezionamento delle attività con programmi di ricerca sviluppati, nello specifico, dal Centro Interdipartimentale per la Robotica di Servizio PIC4SeR nell’ottica dell’impiego dei sistemi robotizzati nei soccorsi che vedono impegnati i Vigili del Fuoco nei più vari scenari di rischio.

Dalla collaborazione tra le due istituzioni verranno ampliati gli studi sui sistemi di protezione dagli incendi, rafforzata la sperimentazione di specifici algoritmi di Intelligenza Artificiale per la ricerca di persone scomparse, e potenziata la formazione degli operatori del soccorso con strumenti di Realtà Virtuale ed Aumentata.

Tra le attività previste dall’accordo, si ricordano quindi lo scambio di informazioni, documentazione e pubblicazioni scientifiche, la partecipazione a progetti nazionali ed Europei per lo sviluppo di idee comuni, e le attività sperimentali finalizzate alla ricerca applicata da svolgersi presso i laboratori dell’Ateneo.