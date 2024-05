1874-2024: il mondo rievoca le gesta di Guglielmo Marconi ripercorrendo tappe storiche ed avvincenti traguardi scientifici

Spread the love

MARILENA CURTI

A Santa Marinella un calendario di eventi in occasione del 150° anniversario dalla sua nascita.

Il Programma delle Celebrazioni Marconiane per il 150° anniversario dai natali dell’illustre scienziato Guglielmo Marconi è stato inaugurato a Santa Marinella dal Sindaco Pietro Tidei, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Gino Vinaccia, e dei delegati alle attività Marconiane Prof. Livio Spinelli e Dott.ssa Marilena Curti.

Guglielmo Marconi operò sul territorio di Santa Marinella all’inizio degli anni ’30, presso il Centro Radioelettrico Sperimentale del CNR a Torre Chiaruccia, ove videro l’alba la radiotelefonia, radiolocalizzazione, microonde e radar.

Nel mese di aprile, presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, è stato presentato il libro “Il mio Papà ha inventato la Radio”, a cura dal Prof. Livio Spinelli; attraverso le pagine del libro sono state ripercorse le tappe salienti e riferiti aneddoti della vita del celebre inventore.

Durante l’International Marconi Day 2024, lo scorso 27 aprile la sezione di Civitavecchia dell’ARI – Associazione Radioamatori Italiani, (unico RadioClub al mondo riconosciuto ufficialmente nel 1927 dallo stesso Marconi), ha organizzato un evento celebrativo per festeggiare il 150° compleanno di Guglielmo Marconi, attivando una stazione radioamatoriale speciale presso la Città del Vaticano.

Oggi, 16 Maggio, a Santa Marinella la conferenza “Dalla Radio di Marconi a Internet” tenuta dal Gen. Umberto Rapetto.

Il 23 Maggio la Dott.ssa Maria Teresa Lamberti, Caporedattrice del Giornale Radio Rai, terrà la conferenza “Dalla radio alla Televisione” a Santa Marinella.

Dal 15 Giugno al 10 Luglio presso la Casina Trincia di Santa Marinella si terrà la Mostra Foto Documentaria e di Radio d’Epoca “Guglielmo Marconi a Santa Marinella” – In collaborazione con il Museo della Radio di Verona, l’associazione Arma Aeronautica Cerveteri-Ladispoli e l’associazione Marinai d’Italia sezione di Santa Marinella.

Per il mese di Settembre a Santa Marinella è invece previsto l’evento intitolato “Sulle Onde di Marconi: Le mie invenzioni sono per salvare l’umanità, non per distruggerla”, in cui l’Orchestra delle Cento Città – Istituzione Orchestrale Regionale eseguirà la Sinfonia n. 9 in Mi minore di Antonín Dvořák, op. 95, nota anche col titolo di Sinfonia “Dal Nuovo Mondo”.

tel.: 334 9144440 – e-mail: Marilena.89.mc@gmail.com

Giornalista Pubblicista e Fotografa pubblicitaria, – Delegata Comunale al Polo Marconiano di Santa Marinella