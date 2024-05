Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente in atto in Albese con Cassano via ai Monti in prossimità di una struttura agriturismo per cedimento della sede stradale.

In posto unitamente ai Vigili del fuoco si trova il sindaco per le valutazioni di competenza. La strada è temporaneamente chiusa al transito