Spread the love

I vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti questa notte nel Comune di Loro Ciuffenna, esattamente nella località di San Giustino Valdarno, per domare le fiamme in un incendio che ha coinvolto nove mezzi (8 vetture ed un camper) parcheggiati sono una tettoia in acciaio con la copertura di pannelli fotovoltaici.

I mezzi e i pannelli sono andati completamente distrutti, seppure il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente. Nessuna persona è rimasta coinvolta seppure l’area è stata messa in sicurezza e posta sotto sequestro, avviata al tempo stesso una attività d’indagine per tentare di risalire alle possibili cause del rogo.

In fiamme 9 mezzi e i pannelli fotovoltaici a San Giustino Valdarno – Saturno Notizie