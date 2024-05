Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi alle 11.10 in Colonno SS 340 angolo Via Cappella dove un moviere è stato investito da una betoniera. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Sono in corso le valutazioni per ricostruire la dinamica dell’incidente