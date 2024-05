MALTEMPO LOMBARDIA – Aggiornamento interventi

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA 🔥

Milano, 16 maggio 2024 – La situazione degli interventi legati al maltempo nella regione Lombardia continua a migliorare. Finora, sono stati effettuati complessivamente 790 interventi di soccorso tecnico urgente, segnalando una netta diminuzione rispetto all’inizio dell’emergenza. Attualmente, sono in corso una decina di interventi nelle diverse zone della regione.

Il resoconto degli interventi effettuati nelle province lombarde:

Bergamo: 15 interventi

Brescia: 5 interventi

Como: 90 interventi

Cremona: 65 interventi

Lecco: 60 interventi

Lodi: 100 interventi

Monza: 104 interventi

Milano: 237 interventi

Mantova: 11 interventi

Pavia: 0 interventi

Sondrio: 10 interventi

Varese: 93 interventi

Nonostante i progressi, restano ancora alcune criticitĂ nei comuni di Gessate e Bellinzago, dove i vigili del fuoco stanno operando con diverse unitĂ per risolvere le emergenze in corso. Per coordinare le operazioni di soccorso, è presente un’UnitĂ di Comando Locale sul posto.

Nel corso della notte, sono state evacuate quaranta persone, alcune delle quali hanno trovato ospitalitĂ in strutture predisposte dai sindaci locali.

Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Lombardia, [16/05/2024 13:04]

Bellinzago / Gessate, 24 maggio 2016 – Dopo l’esondazione del canale Martesana, i vigili del fuoco continuano incessantemente il loro lavoro per ripristinare la normalitĂ nella zona. Le acque che avevano invaso le vie cittadine si sono ritirate nell’alveo del corso d’acqua, ma hanno lasciato dietro di sĂ© una scia di fango e numerosi locali allagati, tra cui scantinati e box.

Sette squadre dei vigili del fuoco, composte da una trentina di operatori, sono state dispiegate sul campo. Armate di idrovore e motopompe, le squadre stanno lavorando instancabilmente per svuotare i locali invasi dalle acque.

