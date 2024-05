Vigili del Fuoco impegnati dalle sulla SS106 in loc. Zolfara del comune di Rossano per incidente stradale – deceduta una conducente

Spread the love

AVIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza distaccamento di Corigliano Rossano è impegnata dalle ore 14.00 circa sulla SS106 in loc. Zolfara del comune di Rossano per incidente stradale.

Tre le vetture coinvolte una Fiat Panda, un’Audi ed un furgone.

Deceduta la conducente della Fiat Panda mentre la bambina che si trovava a bordo della stessa vettura trasferita con elisoccorso presso struttura ospedaliera di Crotone. Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì ad estrarre ulteriori due feriti dalle lamiere che venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Accertamenti in corso circa l’origine del sinistro.

La SS106 nel tratto interessato dal sinistro completamente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.