Vasto incendio in una rimessa di barche a Sabaudia

SABAUDIA – Un incendio ha coinvolto, nel pomeriggio di oggi, un capannone nella zona di Borgo San Donato, a Sabaudia. Le fiamme hanno interessato un deposito di barche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto rogo che ha causato anche una enorme nube di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza. Non ci sono feriti o persone coinvolte, ma le fiamme hanno interessato, oltre alla struttura, anche una barca. Le indagini per capire quanto accaduto e stabilire se l’incendio sia stato accidentale o doloso, sono affidate ai carabinieri.

