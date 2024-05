VIDEO – 22 barche in fiamme nel porto di Medolino in Istria: le immagini del rogo

Spread the love

Un’incendio nel porto di Medolino, una cittadina della penisola istriana molto frequentata dai turisti, ha distrutto 22 barche. I video che circolano anche sul web mostrano le barche in fiamme e una densa colonna di fumo nero che si leva sul porticciolo. I media locali hanno spiegato come alcuni proprietari si siano buttati in mare per mettersi in salvo, mentre i vigili del fuoco si sono affrettati a separare le imbarcazioni ancora non raggiunte dal fuoco.

CORRIERE DELLA SERA

VIDEO