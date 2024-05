VIDEO – treno merci ribaltato dal vento a Borgo Mantovano, il sindaco: “Mai visto niente del genere”

Spread the love

Una violenta tempesta di pioggia, vento e grandine ha colpito oggi pomeriggio, giovedì 16 maggio, diverse zone in provincia di Mantova. Era stato previsto che il territorio venisse colpito da raffiche di vento molto forti, ma probabilmente nessuno si aspettava che queste potessero ribaltare un treno. È accaduto, però, a Borgo Mantovano: “In tanti anni di sindaco non avevo mai visto treni rovesciati per effetto del vento”, ha commentato il primo cittadino Alberto Borsari con un post su Facebook, “situazione davvero pesante, per fortuna non si è fatto male nessuno

