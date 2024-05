ISA, torna la “Notte dei Musei” 2024: arte e spettacolo per cittadini e turisti

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

L’Istituto Superiore Antincendi partecipa alla 14 edizione della manifestazione La Notte dei Musei in contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées, la manifestazione unisce arte e spettacolo in un’unica grande festa serale per cittadini e turisti.

Alle 21:00 si esibirĂ la Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco diretta dal Maestro Donato di Martile.

Programma completo su www.museiincomuneroma.it, Info 060608