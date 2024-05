Lezzeno – ricerca e recupero di un uomo 57enne di nazionalità belga

Spread the love

VIGILI EL FUOCO DI COMO

Poco dopo le 19 di ieri i Vigili del fuoco del comando di Como specialista SAF, Soccorso Alpino e personale del 118 con elicottero sono intervenuti in Lezzeno per ricerca e recupero di un uomo 57enne di nazionalità belga, ospite di una struttura ricettiva, che durante una escursione in Lezzeno loc. Campassina cadeva in forra con sospetta frattura caviglia. Una volta raggiunto l’uomo è stato soccorso dai sanitari e recuperato con verricello elicottero per trasporto in ospedale