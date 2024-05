Carambola di auto nel Brindisino, 6 mezzi coinvolti e 11 feriti

Spread the love

(ANSA) – BRINDISI, 19 MAG – È di 11 feriti, tra cui una donna trasportata in ospedale in codice rosso, il bilancio di un incidente avvenuto la notte scorsa sulla strada statale 379 nel Brindisino, nei pressi dello svincolo per Specchiolla, in cui sono rimaste coinvolte sei auto. Sul posto vigili del fuoco, diverse ambulanze e la polizia stradale.

A quanto si apprende dopo il primo impatto gli occupanti di due auto che si erano fermati per prestare soccorso ai primi feriti sono stati colpiti da altri mezzi in transito, finendo in un canale laterale della carreggiata.

Per diverse ore il tratto della strada statale è stato chiuso al traffico per i soccorsi, i rilievi della polizia stradale e la rimozione dei detriti dall’asfalto. (ANSA).