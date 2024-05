Codevigo, schianto frontale con un furgoncino: morti due motociclisti, erano marito e moglie.

Spread the love

Schianto mortale ieri sera, 18 maggio, intorno alle 20 sulla Romea a Codevigo: due motociclisti, residenti a Spinea, sono morti. Si tratta di Morena Boscolo (66 anni) e Mario ​Mazzuccato (68 anni). La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire ma dalle prime informazioni che si apprendono pare si tratti di un frontale con un furgoncino. La moto arrivava da Chioggia e viaggiava in direzione Padova.

Sul posto i soccorsi, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Le due vittime erano marito e moglie. A bordo del furgoncino, invece, c’era una famiglia di nazionalità tedesca che tornava a casa dalle vacanze: mamma, papà e figlio.

La coppia era in sella ad una moto Suzuki Custom sulla carreggiata che da Chioggia prosegue verso Padova e si è scontrata frontalmente con un furgone Ford Transit Connect che procedeva in senso inverso. Un urto tremendo che ha disarcionato i due centauri dalla moto per poi farli ricadere a terra sull’asfalto a diversi metri di distanza.

IL MESSAGGERO