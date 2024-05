Incendio abitazione in Ragusa, Via Archimede

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DO RAGUSA



Alle ore 22:54 di sabato 18 maggio, una squadra operative dei Vigili del Fuoco di questo Comando si recava in Via Archimede, a seguito della segnalazione pervenuta da privato cittadino alla Sala Operativa, riguardante la presenza di fumo all’interno di una abitazione.

Sul posto la squadra intervenuta verificava la presenza di un incendio di materiali vari all’interno di un cavedio, facente parte di un edificio di diverse unità abitative, di tre piani fuori terra.

Le fiamme si sono propagate all’interno del piano primo interessando parti della cucina, dell’impianto elettrico generando fumo nell’intero stabile.

Al momento della propagazione dell’incendio la proprietaria si trovava nell’abitazione al primo piano, riuscendo a portarsi fuori e dare l’allarme.

Oltre allo spegnimento e all’evacuazione dei fumi la squadra si occupava di verificare la presenza di persone negli altri appartamenti dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti, su richiesta della Sala operativa VVF, la Polizia Municipale, la Polizia di Stato coadiuvata dalla polizia scientifica.

A causa dell’impianto elettrico interessato in diversi punti dalle fiamme e per le condizioni in cui si presentava l’appartamento alla fine dell’intervento, non si è ritenuto compatibile il permanere della proprietaria all’interno; a tale scopo la Polizia Municipale ed Servizi Sociali si occupavano degli aspetti correlati.