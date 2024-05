Incendio nel capannone provocato da polvere da sparo: trovati 3600 petardi ‘cobra’

Spread the love

Erano le 13 di sabato 18 maggio quando i carabinieri della Stazione di Calvi Risorta, unitamente ai colleghi della Compagnia di Capua, e ai vigili del fuoco di Caserta, sono intervenuti sulla Casilina per un incendio divampato nella zona Asi del comune di Calvi Risorta, che ha interessato e completamente distrutto un’ala di un deposito industriale. Sul posto, al momento dell’intervento, non vi erano persone.

Al termine delle operazioni di spegnimento, durate circa 5 ore, i carabinieri si sono subito resi conto che l’incendio era divampato per deflagrazione di polvere da sparo verosimilmente utilizzata in loco per produrre illegalmente fuochi d’artificio. Si è reso quindi necessario l’intervento di una unità specializzata dell’aliquota artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta che ha accertato la presenza di polvere pirica.

https://www.casertanews.it/cronaca/incendio-capannone-polvere-sparo-petardi-cobra-calvi-risorta.html