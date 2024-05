Recupero vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio Messa in sicurezza do un’imbarcazione vicino la costa dai vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ieri alle 17.15 nel lago di Lugano in comune di Valsolda, 4 persone di nazionalità straniera a bordo di un natante hanno allertato i soccorsi perché imbarcavano acqua durante la navigazione. Gli stessi sono riusciti ad arrivare vicino la costa e mettersi in salvo mentre l’imbarcazione affondava. In posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio per la messa in sicurezza dell’imbarcazione vicino la costa. Non si segnalano feriti