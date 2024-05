Spread the love

In via delle Dune, Villa Literno, quattro giovani a bordo di una Fiat 500 Abarth si sono scontrati frontalmente con una Fiat 500 X, su cui viaggiavano un uomo e una donna residenti a Casapesenna. L’impatto è stato devastante, lasciando i giovani intrappolati tra le lamiere. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno estratto i corpi senza vita di una 20enne di Aversa, un 25enne ucraino e un 23enne romeno. Un quarto passeggero, un 21enne di Giugliano in Campania, è rimasto gravemente ferito, così come la coppia sull’altra auto.

Altro Incidente Mortale a Caserta

A Caserta, un ventenne ha perso la vita in un incidente sulla statale Appia. La sua auto si è ribaltata e il giovane è stato sbalzato nella scarpata adiacente. I vigili del fuoco del Nucleo Saf hanno recuperato il corpo ormai senza vita del ragazzo.

Tragedia nel Casertano: Quattro Giovani Perdono la Vita in Due Incidenti Stradali – Cronaca nazionale Caserta – Abruzzo24ore