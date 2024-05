Finisce con la gru in un burrone, operaio di 50 anni soccorso con l’elicottero e portato in ospedale

Spread the love

Ricoverato in ospedale dopo essere finito con una gru in un burrone. E’ successo a Giuliana, nel Corleonese, dove un operaio di 50 anni impegnato in alcuni lavori appaltati dal Comune per la manutenzione dei pali dell’illuminazione pubblica. Per recuperare il lavoratore sono intervenuti i vigili del fuoco che poi lo hanno affidati ai sanitari del 118 per accompagnarlo con l’elicottero al pronto soccorso del Civico. I carabinieri della Compagnia di Corleone indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro.

(palermotoday.it)