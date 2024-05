In corso le ricerche di un giovane disperso nel canale Camuzzoni

Spread the love

VERONA – Proseguono le ricerche dei vigili del fuoco del giovane disperso da domenica sera nel canale Camuzzoni a Verona, dove ha perso la vita un altro ragazzo, mentre un terzo che ha tentato di soccorrere i primi due è riuscito a mettersi in salvo.

L’allarme alle 19:45, quando le persone sono state viste in acqua. Nel frattempo una delle tre persone, quello entrato per soccorrere è riuscito a mettersi in salvo ed è stato assistito dal personale sanitario. I vigili del fuoco hanno recuperato uno dei due giovani nei pressi delle griglie del Basso Acquar. Purtroppo nonostante i soccorsi l’immigrato 18enne del Benin è stato dichiarato morto dal personale medico del Suem. L’altro giovane e tuttora disperso. I vigili del fuoco stanno monitorando lo sgrigliatore nell’ipotesi che il corpo rimasto bloccato sul fondo venga a galla.