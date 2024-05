VIDEO – Immagini dell’autopompa dei vigili del fuoco di Cincinnati che si è ribaltata durante l’intervento

Spread the love

Eccesso di velocità negli apparati antincendio:

gli apparati antincendio sono macchine potenti e devono essere utilizzati in modo responsabile e con il “debito riguardo” per la sicurezza del pubblico

CINCINNATI – Sono state rivelate nuove informazioni su un incidente avvenuto in aprile che ha coinvolto l’autopompa antincendio 24 di Cincinnati .

I registri mostrano che appena prima che il motore 24 attraversasse l’incrocio accelerò fino a 55 miglia all’ora, poi a 47 miglia all’ora mentre il camion girava di 180 gradi e si ribaltava. Il limite di velocità in quella zona è di 35 miglia orarie.

Il capo dei vigili del fuoco di Cincinnati, Frank McKinley, aveva precedentemente affermato che l’incidente è ancora sotto indagine.

“La sicurezza dei cittadini e dei vigili del fuoco rimane la nostra massima priorità e, sebbene l’incidente che ha coinvolto la nostra autopompa sia sotto indagine, possiamo essere certi che verrà adottata ogni misura per determinarne la causa”, ha affermato McKinley. “Una volta completata l’indagine, intraprenderemo le azioni correttive necessarie per garantire che questo tipo di incidenti non si verifichino in futuro”.

