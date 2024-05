Agrigento, 1° Campionato Regionale VV.F. di “Padel”

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥 – SPORT

Nella suggestiva cornice della Valle dei Templi, ha preso il via, lo scorso 17 maggio il 1° Campionato Regionale VV.F. di Padel, organizzato in maniera impeccabile dal Comando VV.F. di Agrigento.

Il Direttore Regionale, Ing. Gaetano Vallefuoco sostenendo e riconoscendo l’importanza per tutto il personale della pratica di qualsivoglia attività sportiva amatoriale, ha autorizzato la manifestazione sportiva, incaricando il D.G.S.V. dott. Antonio Occhipinti di coordinare e collaborare fattivamente con il comitato organizzatore, in rappresentanza dell’Ufficio per le Attività Sportive.

Alla presenza del Comandante, P.D. Ing. Calogero Barbera, si sono presentate al via ben 24 coppie, di cui 4 compagini al femminile provenienti dai 9 Comandi VV.F. della Sicilia.

Un doveroso ringraziamento va a tutto lo Staff dei Vigili del Fuoco di Agrigento, che con passione e dedizione ha sempre ben organizzato ogni campionato che l’Ufficio per le Attività Sportive gli ha assegnato. Non da meno la disponibilità e l’efficiente collaborazione del personale dell’impianto sportivo ospitante “Dalli Cardillo Padel Club”, che – messosi a disposizione per l’intera giornata – ha garantito assistenza ed un eccellente servizio agli oltre 80 ospiti presenti.

Nella prima fase, organizzata in 8 gironi da 3 squadre si sono disputate partite al meglio dei 3 set a 4 game, con eventuale tie break a 10 punti. Successivamente, nel pomeriggio, ha preso il via la fase finale ad eliminazione diretta che incrociava le prime e le seconde classificate al meglio dei 3 set a 6 game, con eventuale tie break a 7.

La finale del campionato regionale ha visto trionfare, con merito, in un avvincente match il Comando di Agrigento, che si è imposto per 2 set a 0 sul Comando di Catania; la finalina di consolazione ha visto il Comando di Palermo superare di misura Siracusa, in un match molto equilibrato.

Per tutti gli organizzatori e gli atleti partecipanti l’auspicio di poter organizzare – magari in un prossimo futuro, all’ombra del tempio della dea Concordia – la prima edizione del Campionato Italiano VV.F. di Padel.

