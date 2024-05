Borgo Roma, incendio in via Giuliari: vigili del fuoco sul posto

Spread the love

Nella mattinata di oggi, martedì 21 maggio, in Borgo Roma è divampato un incendio in via Giuliari. Poco dopo le 9 un fumo denso, nero e grigio, si è alzato probabilmente da una casa. Sconosciute al momento le cause del violento incendio. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Arrivate anche le ambulanze del 118.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite dal giardino di una casa di via Giuliari, al civico 5: la proprietaria dell’abitazione è stata condotta in ospedale per accertamenti.