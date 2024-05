Brez: disastroso rogo, un fienile e una stalla in fiamme, salvati gli animali

Spread the love

Sul posto dalle 16,30 di ieri quattro corpi dei vigili del fuoco, in cenere il tetto del capannone, si lotta per contenere i danni. Una densa colonna di fumo si alza dal luogo, ed è visibile da gran parte della vallata.

CASTELFONDO. Allarme incendio nel pomeriggio in Alta Val di Non. Ha preso fuoco un fienile dell’ azienda agricola Paternoster a Brez, situato in località Salobbi (comune di Novella.

L’incendio, tuttora in corso, ha attaccato l’intero capannone, con il rogo che si è esteso in poco tempo a tutto il tetto ed alla vicina stalla. Tutti in salvo i capi di bovini, che sono stati allontanati dallo stabile.

Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco volontari di Castelfondo, Fondo, Brez e Cloz, allertati attorno alle 16.30. I pompieri sono al lavoro con le autopompe mentre una densa colonna di fumo si alza dal luogo, ed è visibile da gran parte della vallata.

https://www.ladige.it/territori/non-sole/2024/05/20/castelfondo-disastroso-rogo-un-fienile-e-una-stalla-in-fiamme-salvati-gli-animali-1.3788730