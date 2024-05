Drammatico doppio incidente, bus finisce nel burrone: bilancio tragico – almeno otto morti

Spread the love

Ancora dramma per le strade del Perù. In queste ore, infatti, un doppio incidente ha visto tantissime persone perdere la vita. Due sinistri si sono verificati in zone diverse del Paese ma, in entrambi i casi, purtroppo, il bilancio è stato terribile. Si parla di decine di morti e feriti. L’episodio più brutto è quello avvenuto ad un bus, precipitato in un burrone.

In entrambi i casi il bilancio è stato drammatico. Per quanto concerne i fatti accaduti a Pasco, infatti, si parla di undici vittime, tra cui tre bambini piccoli. In merito, invece, al secondo caso avvenuto, con il bus finito in un burrone profondo circa 400 metri, fino a raggiungere un fiume, si sono calcolati, fino ad ora, almeno otto morti e sette feriti.

