Gli amici lo attendono a Tarvisio, ma lui non si presenta. Alpinista di 54 anni trovato senza vita nel canalone

TARVISIO – Un alpinista austriaco di 54 anni è morto in un incidente in montagna che si è verificato alla base del canalone nord, nei pressi della via ferrata che conduce alla via normale al monte Mangart.

Nella tarda mattinata, la stazione di Cave del Predil (Udine) del Soccorso Alpino Fvg era stata allertata dal centro di Polizia Internazionale di Thörl-Maglern per partecipare alle ricerche dell’uomo, che non era arrivato all’appuntamento con due amici a Tarvisio. Dopo qualche ora è stata ritrovata la sua auto nei pressi del rifugio collocato sul versante sloveno del monte Mangart, il Koča na Mangrtskem sedlu.

Poco dopo le 14 l’uomo è stato ritrovato senza vita dalle squadre del Soccorso Alpino sloveno. Secondo una ricostruzione, stava percorrendo il canale, quando è caduto: non è stato accertato se avesse o meno con sé gli sci. Pare si tratti di una persona nota ed esperta del mondo alpinistico austriaco. I soccorritori italiani, una quindicina, stavano osservando a distanza i canaloni basali del massiccio, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo per procedere con l’elicottero e con sondaggi più ravvicinati.

