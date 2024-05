Maltempo: ancora in corso interventi da parte di vigili del fuoco

Spread the love

Scuole chiuse oggi a Vignola e Savignano a seguito della bomba d’acqua da maltempo che si è abbattuta ieri nella zona, con allagamenti, smottamenti e numerosi problemi in particolare alla viabilità con le strade trasformate in alcuni casi in veri e propri corsi d’acqua. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco e protezione civile.

Nuovi sopralluoghi sono previsti questa mattina per verificare la situazione non solo nei plessi scolastici dei due comuni ma anche al pronto soccorso dell’ospedale di Vignola, dove ieri ci sono state diverse infiltrazioni d’acqua.

Per quanto riguarda la viabilità invece resta chiusa al momento la strada provinciale 37 nel territorio di Savignano sul Panaro al confine con il bolognese a causa della tracimazione di diversi corsi d’acqua che hanno interessato la carreggiata. Disagi anche sulla Fondovalle Panaro – diramazione per Guiglia. La situazione è comunque in evoluzione.

