Terremoto ai Campi Flegrei: notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Due scosse di terremoto, la più alta di magnitudo 4.4 alle 20:10, sono state registrate dall’Ingv nella zona dei Campi Flegrei. Sono pervenute alla sala operativa dei vigili del fuoco alcune segnalazioni per crepe e caduta di cornicioni in edifici. Le squadre sono sul territorio per la verifica diretta della situazione.

Continua nel territorio di Napoli il lavoro dei vigili del fuoco a seguito della serie di scosse sismiche che da ieri sera stanno interessando la zona dei Campi Flegrei. Al momento sono stati effettuati dalle squadre oltre 50 interventi per verifica di stabilità su edifici, rimozione e messa in sicurezza di cornicioni pericolanti, la maggior parte di queste tra i comuni di Bacoli e Pozzuoli.

Inviati a Napoli, in rinforzo dai Comandi della Campania, team di tecnici esperti nella valutazione di dissesti statici.

Nella foto un intervento di stanotte a Pozzuoli, in via Pollice.